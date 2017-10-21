В Бразилии подросток, которого дразнили "вонючкой", устроил стрельбу в школе

В Бразилии в городе Гояния школьник застрелил двух других учеников частной школы. Еще четыре человека получили ранения, передает ВВС.

Мальчик, которому было 13 или 14 лет, является сыном военного полицейского. Перед нападением он взял дома оружие.

Огонь он открыл в перерыве между уроками, достав оружие из рюкзака. Одноклассник стрелка заявил, что последний "страдал от издевательств". "Персонал называл его "вонючкой", так как он не использовал дезодорант", - сказал ученик.

По словам одноклассника, над мальчиком издевались, и полиция расследует, было ли это мотивом нападения.

"Персонал назвал его вонючим, потому что он не использовал дезодорант", - сказал одноклассник.

Он добавил, что стрелок не имел конкретной цели, а стрелял по всем.

В полиции отметили, что стрелка задержали, и сейчас расследуются мотивы нападения.