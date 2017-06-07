В Дергачевском районе новая власть

07 июня 2017 г. 17:26
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В Дергачевской райгосадминистрации новый председатель. На эту должность представлен Константин Жидков, известный в спортивном мире, пожалуй, даже больше, чем в чиновничьих кругах.

Заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион мира и Европы по рукопашному бою - это все о Константине Жидкове, который теперь берет чиновничьи высоты. Представил Константина Жидкова главой Дергачевского района заместитель губернатора Александр Скакун. Он подчеркнул, что Жидков стал первым председателем райгосадминистрации в Харьковской области, который был не назначен, а выиграл конкурс.

Константин Жидков, председатель Дергачевской райгосадминистрации:

Работы у нас много. Юлия Александровна Светличная поставила задачу вывести район во флагманы Харьковской области. Район перспективный. У нас есть все возможности для этого. Як кажуть рідною мовою, треба тільки наполегливо працювати над цим.

О себе на церемонии представления Константин Жидков рассказал, что он человек военный и любит дисциплину. Следует отметить, что он капитан запаса СБУ, работал в спецподразделении "Альфа", а сейчас активно помогает бойцам АТО. Новому главе Дергачевской РГА 38 лет. За его плечами три ВУЗа и четырехлетний стаж госслужащего.

Видео: 

В Дергачевском районе новая власть - 07.06.2017

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