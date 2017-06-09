В "ДНР" растут протестные настроения из-за остановки "отжатых" украинских предприятий – ИС

09 июня 2017 г. 12:23
Источник: УНИАН
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Среди населения временно оккупированной территории Донецкой области растут протестные настроения, связанные с фактическим прекращением работы основных угольных предприятий в результате т.н. «национализации».

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«С учетом потери рынка сбыта (подконтрольная Украине территория), решение данной проблемы в ближайшей перспективе не представляется возможным», – отметили в ИС. В связи с этим в среде шахтеров, находящихся в неоплачиваемых отпусках, все более активно обсуждается вопрос организации массовых акций протеста в защиту своих прав (Донецк, Макеевка, Енакиево, Горловка).

Также фиксируются задержки заработной платы на работающих предприятиях и выплаты пенсий. 

Кроме того, в Донецке из-за отсутствия финансирования запланировано сокращение около 600 работников структурного подразделения «Донецкгортеплосеть» «ГП «Донбасстеплоэнерго». Волна сокращений ожидается с 10 июня.

 

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