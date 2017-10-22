В экономической зоне Латвии военные зафиксировали корабли ВМФ России

22 октября 2017 г. 17:17
Источник: Новое Время
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В воскресенье, 22 октября, в эксклюзивную экономическую зону Латвии в Балтийском море вошли корабль и подводная лодка военно-морского флота России.

Об этом заявили Национальные вооруженные силы республики, передает Интрефакс-Украина.

Отмечается, что в 15 морских милях от территориальных вод Латвии замечены корабль класса BS Parchim и подводная лодка класса Кило. Накануне вооруженные силы Латвии констатировали присутствие в своей экономической зоне трех кораблей ВМФ России.

В шести морских милях от морской границы Латвии военные идентифицировали учебное судно класса Смольный, в 13 морских милях от границы находился постановщик буев Килектор 1 класса Сура, а в 18 милях - корабль снабжения Иргиз класса Бира.

Ранее сообщалось, что в четверг, 17 августа, к морской границе Латвии  подошел малый ракетный корабль Серпухов военно-морского флота Российской Федерации.

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