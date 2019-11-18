В ГБР создали подразделение по расследованию дел Майдана

18 ноября 2019 г. 17:35
Источник: Интерфакс-Украина
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В Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Телеграм-канале.

По словам Трубы, в подразделение отобраны лучшие, профессиональные следователи, чтобы эффективно работать над "делами Майдана" дальше.

"Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе", - сказано в сообщении.

Директор ГБР напомнил, что 20 ноября Генпрокуратура завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам, после этого у них есть 3 месяца для того, чтобы передать все материалы в ГБР. "Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов, как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать "дела Майдана" – отметил Труба.

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