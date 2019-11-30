В Генпрокуратуре отчитались о результатах расследований по делам Майдана

59 человек признали виновными в делах Майдана. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос Радио Свобода.

"Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них приняты обвинительные акты", - заявили в Генеральной прокуратуре.

В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям.

В ведомстве также проинформировали, что за первые девять месяцев 2019 управление спецрасследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов.

В отношении 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

В целом на протяжении всего времени управление спецрасследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям.

В ГПУ подсчитали, что во время событий Майдана пострадали 2442 человека. Из них - 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции. 114 дел Майдана распределят между ГБР, НАБУ, Нацполицией и СБУ.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.

21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправка, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить расследование.

Голодовку поддержали еще как минимум семь человек.

27 ноября Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие по делам Майдана не остановлено, Генпрокуратура заканчивает инвентаризацию уголовных производств и передает их в другие органы досудебных расследований.