В Греции напали на Саакашвили

12 октября 2020 г. 12:50
Источник: УНИАН
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В Афинах неизвестный напал на Саакашвили, когда тот шел в кинотеатр на встречу. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Взгляд.

Как сообщается, в Грецию Саакашвили приехал для того, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября.

По данным издания, Саакашвили окружили поклонницы по пути в кинотеатр, а в этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов по голове.

Как видно на опубликованном видео, после инцидента на месте началась паника, понадобилась помощь правоохранителей.


 

Видео: 

ათენში სააკაშვილის გალახვის

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