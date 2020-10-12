В Греции напали на Саакашвили

В Афинах неизвестный напал на Саакашвили, когда тот шел в кинотеатр на встречу. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Взгляд.

Как сообщается, в Грецию Саакашвили приехал для того, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября.

По данным издания, Саакашвили окружили поклонницы по пути в кинотеатр, а в этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов по голове.

Как видно на опубликованном видео, после инцидента на месте началась паника, понадобилась помощь правоохранителей.



