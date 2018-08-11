В Харькове откроют Почетное консульство Грузии

11 августа 2018 г. 14:30
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К концу сентября в Харькове планируют официально открыть Почетное консульство Республики Грузия.

Об этом  сообщила Александра Чихладзе, которая назначена почетным консулом, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

В горсовете отметили, что Министерство иностранных дел Грузии уже вручило Александре Чихладзе консульскую экзекватуру.

«В ближайшее время состоится торжественное открытие почетного консульства, и харьковчане, а также гости города смогут обратиться в это учреждение со всеми волнующими вопросами и получить квалифицированную помощь», - рассказала почетный консул. 

Консульствов Харькове  будет располагаться по адресу: пр. Гагарина, 98.

О точной дате открытия будет сообщено дополнительно.

 

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