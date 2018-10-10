В Харькове открыли Почетное консульство Грузии

Сегодня, 10 октября, на проспекте Гагарина, 98 в Харькове открыли Почетное консульство Грузинской Республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В мероприятии приняли участие руководство города и области, Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Гела Думбадзе, а также Почетный консул Грузии в Харькове Александра Чихладзе.

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с открытием консульства всех приветствовал первый заместитель городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что процесс создания консульства дался городу нелегко, и сегодня Харьков – первый город в Украине, где открыто представительство Грузии.

«Это еще один шаг на пути укрепления международного имиджа Харькова. Я уверен, что впереди у Харькова большие перспективы сотрудничества с Грузией. У нашего города давно сложились теплые отношения с этой страной – два грузинских города Кутаиси и Тбилиси являются партнерами Харькова. Хочу отметить также, что Александра Чихладзе была в свое время депутатом городского совета и имеет опыт работы в органах власти, и я уверен, что на новом дипломатическом поприще она будет работать очень успешно. Желаю консульству стабильной и успешной работы!» - сказал Игорь Терехов.

В свою очередь посол Грузии в Украине Гела Думбадзе отметил, что в Грузии очень любят украинцев и всегда радушно их встречают.

«Очень редко можно найти другую страну в мире, кого так любят грузины. Несколько лет назад в Грузии провели социальный опрос относительно самой популярной иностранной державы – Украина заняла в нем 1-е место. Мы любим украинцев и всегда вас ждем. Наши страны объединяют общие проблемы и общие достижения. Поздравляю вас с тем, что фактически в центре Харькова создается грузинский дом - здесь вы всегда сможете увидеть маленькую Грузию со своими великими традициями», - подчеркнул Гела Думбадзе.

Посол Грузии вручил Александре Чихладзе герб Грузинской Республики. По его словам, вслед за Харьковом Почетное консульство планируют открыть во Львове.

Летом 2018 года Александре Чихладзе Министерство иностранных дел Грузии вручило консульскую экзекватуру.