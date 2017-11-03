Харьковскому прокурору родители подарили 2 миллиона на элитный автомобиль

03 ноября 2017 г. 12:42
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Специалист отдела документального обеспечения областной прокуратуры Игорь Тимофеев приобрел новенький автомобиль Mersedes-Benz.

Как рассказали в "Харьковском антикоррупционном центре" об этом сообщиется в уведорвлении о существенных изменениях имущественного состояния, которые прокурор опубликовал на Едином государственном реестре деклараций.

 Стоимость автомобиля Mersedes-Benz GLE 400 составила 2 млн грн.

Прокурор сообщил, что деньги на приобретение новой машины ему подарили родители, которые являются частными предпринимателями. Это был весь доход их предприятий за прошлый год.

Другие сбережения в семьи не указаны.

Заработная плата самого Игоря Тимофеева за год составила 87097 грн.

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