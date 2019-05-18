В Харькове прошла акция "Хто замовив Катю Гандзюк?"

18 мая в 40 регионах Украины проходит общенациональная акция под названием "Україна питає: хто замовив Катю Гандзюк?".

Аналогичные акции также пройдут в 9 столицах мира.

Участники акции собираются на центральных площадях своих городов, чтобы напомнить обществу и новоизбранному президенту о необходимости расследования убийства Екатерины Гандзюк и других нападений на активистов, а также о системном преследовании общественных деятелей со стороны представителей старой власти и саботаже правоохранительных органов.

В Харькове акция состоялась в 12:00 на площади Свободы.