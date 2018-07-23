В Харькове из партии "Самопоміч" вышли два депутата

Харьковский депутат Дмитрий Булах заявил о своем выходе из фракции та партии "Самопоміч" в областном совете.

Об этом он лично сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня стало известно о том, что вследствии разного видения ситуации и целей политической деятельности и борьбы, мной и Igor Cherniak были приняты несколько важных решений. Детальнее о позиции Игоря вы можете почитать на его странице.

Я же со своей стороны тоже хочу вас проинформировать.

1. Я написал заявление о выходе из Политической партии "Об'єднання "Самопоміч".

2. Я принял решение сложить полномочия заместителя главы одноименной фракции в Харьковском областном совете.

Моя позиция не изменилась, я буду все также непримирим и делать все то, что диктуют мои принципы, и на что меня уполномочил мой избиратель.

Все будет хорошо. Вот увидите», - написал Дмитрий Булах и, поблагодарив за совместную работу всех своих однопартийцев, пожелал им удачи в будущем.

Также принял решение выйти из партии и депутат облсовета Игорь Черняк.

На своей странице в Фейсбук он написал следующее:

«Я принял решение выйти из состава фракции "Объединение "Сампомич" в Харьковском горсовете, а также - вышел из числа членов партии.

Скажу сразу, мне было нелегко принять это решение.

И тут нет какой-то одной причины или одного повода.

Скорее - это целый комплекс различных факторов.

Тем не менее, есть некоторые ключевые различия, которые касаются как основных целей, так и методов ведения политической борьбы.

Скажу сразу, что выход из фракции никак не повлияет ни на мою активность, ни на последовательность в отстаивании принципов и позиций.

Я буду продолжать делать то, что делал последние 3 года.

Бороться. Системно. Шаг за шагом. Капля за каплей.

Бороться против феодальных устоев имени Кернеса.

Против воровства и круговой поруки.

Против показухи и безответственности.

Против "совка" как стиля мышления и метода управления.

Бороться за нормальный город с нормальной системой ценностей!

И я убежден, что рано или подзно мы точно победим!

И сможем гордиться нашим городом без всяких "но" и прочих оговорок!», - написал Игорь Черняк и также поблагодарил своих соратников за сотрудничество.