В Харькове из партии "Самопоміч" вышли два депутата

Харьковский депутат Дмитрий Булах заявил о своем выходе из фракции та партии "Самопоміч" в областном совете.
Об этом он лично сообщил на своей странице в Фейсбук.
«Сегодня стало известно о том, что вследствии разного видения ситуации и целей политической деятельности и борьбы, мной и Igor Cherniak были приняты несколько важных решений. Детальнее о позиции Игоря вы можете почитать на его странице.
Я же со своей стороны тоже хочу вас проинформировать.
1. Я написал заявление о выходе из Политической партии "Об'єднання "Самопоміч".
2. Я принял решение сложить полномочия заместителя главы одноименной фракции в Харьковском областном совете.
Моя позиция не изменилась, я буду все также непримирим и делать все то, что диктуют мои принципы, и на что меня уполномочил мой избиратель.
Все будет хорошо. Вот увидите», - написал Дмитрий Булах и, поблагодарив за совместную работу всех своих однопартийцев, пожелал им удачи в будущем.
Также принял решение выйти из партии и депутат облсовета Игорь Черняк.
На своей странице в Фейсбук он написал следующее:
«Я принял решение выйти из состава фракции "Объединение "Сампомич" в Харьковском горсовете, а также - вышел из числа членов партии.
Скажу сразу, мне было нелегко принять это решение.
И тут нет какой-то одной причины или одного повода.
Скорее - это целый комплекс различных факторов.
Тем не менее, есть некоторые ключевые различия, которые касаются как основных целей, так и методов ведения политической борьбы.
Скажу сразу, что выход из фракции никак не повлияет ни на мою активность, ни на последовательность в отстаивании принципов и позиций.
Я буду продолжать делать то, что делал последние 3 года.
Бороться. Системно. Шаг за шагом. Капля за каплей.
Бороться против феодальных устоев имени Кернеса.
Против воровства и круговой поруки.
Против показухи и безответственности.
Против "совка" как стиля мышления и метода управления.
Бороться за нормальный город с нормальной системой ценностей!
И я убежден, что рано или подзно мы точно победим!
И сможем гордиться нашим городом без всяких "но" и прочих оговорок!», - написал Игорь Черняк и также поблагодарил своих соратников за сотрудничество.