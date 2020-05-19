В ХОГА - кадровые изменения: уволен руководитель аппарата

В Харьковской облгосадминистрации произошли кадровые изменения – уволен руководитель ее аппарата Леонид Шпинев.

Соответствующее распоряжение губернатора об этом опубликовано на сайте ХОГА.

Как указано в документе, Шпинев уволен 18 мая по соглашению сторон, основанием для увольнения стало его заявление от 15 мая.

Напомним, главой аппарата ХОГА Шпинев был назначен 11 января 2020 года.

Как ранее сообщалось, когда нынешний глава области Алексей Кучер был депутатом Верховной Рады, Шпинев Леонид был его помощником на общественных началах.