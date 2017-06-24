У нас полностью готова программа "Европейский вал", - Аваков

24 июня 2017 г. 19:24
101 просмотр

Во время открытия нового отдела пограничной службы Тополи министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что пограничники готовы выполнить поставленную задачу и полностью перекрыть границу в Харьковской области программой "Европейский вал".

"Для этого будут использовании средства порядка 200 млн грн выделенные в этом гору, а также корректировке бюджета дополнительно предусматривается еще 300 млн грн. Это позволит весь харьковский участок границы обеспечить интеллектуальными башнями, сейсмическим кабелем, обеспечить инженерным обустройством", - подчеркнул Аваков.

Министр подчеркнул, что после того, как Харьковской области его начнут в Луганской и Сумской областях.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.