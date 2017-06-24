У нас полностью готова программа "Европейский вал", - Аваков

Во время открытия нового отдела пограничной службы Тополи министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что пограничники готовы выполнить поставленную задачу и полностью перекрыть границу в Харьковской области программой "Европейский вал".

"Для этого будут использовании средства порядка 200 млн грн выделенные в этом гору, а также корректировке бюджета дополнительно предусматривается еще 300 млн грн. Это позволит весь харьковский участок границы обеспечить интеллектуальными башнями, сейсмическим кабелем, обеспечить инженерным обустройством", - подчеркнул Аваков.

Министр подчеркнул, что после того, как Харьковской области его начнут в Луганской и Сумской областях.