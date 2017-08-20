В Крыму от удара молнии погиб советник главы Минздрава РФ, - СМИ

В аннексированном Крыму 18 августа трагически погиб советник министра здравоохранения России Игорь Ланской.

Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник Министра Игорь Львович Ланской", - говорится в сообщении.

Российский телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на знакомых советника сообщил, что Ланской отдыхал в Ялте, попал в непогоду и погиб в результате удара молнии.

Напомним, в пятницу, 18 августа, оставила без света 11 тыс. человек в 27 населенных пунктах, привела к подтоплениям частных домов и подворий в Судаке и с. Яркое поле Кировского района.

Порядка 70 автомобилей пострадали под Судаком в результате сильных ливней и схода камней и грязи.