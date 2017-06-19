В Латвии официально начал действовать батальон НАТО

19 июня 2017 г. 20:47
Источник: Левый берег
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Возглавляемый Канадой мультинациональный батальон НАТО в Латвии сегодня официально начал свою деятельность на военной базе вблизи города Адажи.

Об этом сообщает Delfi.

На официальной церемонии присутствовали президент Латвии Раймонд Вейонис и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Эти силы посылают очень четкий сигнал: НАТО выступает как единое целое ... И эти силы только одна часть более широкой картины. НАТО также разворачивает боевые подразделения в Эстонии, Литве и Польше. Эти боевые группы служат общей цели - защитить наш альянс и сдерживать агрессию", - сказал Столтенберг.

Кроме канадцев и латышей в состав батальона входят военные из Албании, Италии, Испании, Польши и Словении. В общей сложности более 1000 человек.

Как сообщалось в апреле, Литва, Латвия и Эстония продолжат проект балтийского батальона. С помощью Балтийского батальона планируется укрепить как безопасности стран Балтии, так и безопасность союзников по НАТО.

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