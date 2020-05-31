В Минске похитили лидера оппозиции Статкевича

31 мая 2020 г. 20:05
Источник: УНИАН
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В Минске неизвестные похитили оппозиционера Николая Статкевича. Об этом сообщила жена политика Мария Адамович, передает Радио Свобода.

«На улице Маяковского, нарушив все правила дорожного движения, маршрутка перекрыла нашу дорогу и заставила остановиться. Люди в гражданском вырвали ключ зажигания из машины, вытащили Николая и отвезли его в неизвестном направлении», - уточнила она.

Жена оппозиционера написала заявление о похищении Статкевича. Отмечается, что оппозиционер ехал на пикет в поддержку альтернативных участников президентской кампании в Беларуси. Экс-кандидат в президенты Николай Статкевич является критиком президента Беларуси Александра Лукашенко. В 2011 году его приговорили шести годам колонии усиленного режима. 

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко подал документы в Центризбирком страны для участия в выборах главы государства 9 августа.
 

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