В Москве к арестованным украинским морякам в СИЗО пустили посетителей

Украинских моряков в "Лефортово" и "Матросской тишине" посетили представители московской Общественной наблюдательной комиссии.

Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

"Только получила официальную информацию от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили 21 украинского моряка, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали. По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных "соответствуют международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет", - написала Денисова в Фейсбуке.

По словам Москальковой, члены ОНК также посетили трех украинских моряков, которые находятся в медицинском подразделении "Матросской тишины".

Омбудсмен РФ заявляет, что “их лечение проходит нормально”.

На следующей неделе моряков в "Матросской тишине" посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова.

"Намерена завтра провести переговоры с Москальковой о предоставлении мне возможности посетить наших моряков", - заявила Денисова.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен.

27-28 ноября оккупационный суд Симферополя арестовал всех пленных украинцев до 25 января 2019 года. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Вечером 29 ноября моряков начали вывозить из СИЗО Симферополя в Москву. В "Лефортово" украинских моряков поместили в карантинные одиночные камеры.

Международное сообщество требует от России отпустить украинские корабли вместе с экипажами.