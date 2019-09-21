 

В новой сессии ПАСЕ украинская делегация участвовать не будет

21 сентября 2019 г. 15:35
Источник: Зеркало недели
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Делегация Украины отказалась от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с возвращением в организацию России.

"Не имея другой возможности реагировать на нарушение этой организацией своих же принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в Facebook.

Вместо этого, по словам Яременко, комитет намерен сосредоточиться на подготовке делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами ПАСЕ о разработке плана возвращения доверия к организации.

"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента. Продолжение, конечно же, следует", - добавил глава комитета Верховной Рады.

Верховная Рада уже сформировала делегацию для работы в ПАСЕ. В нее вошли 12 депутатов: семь представителей "Слуги народа" и по одному депутату от "Голоса", "Европейской Солидарности", "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За життя" и группы "За будущее".  Главой делегации избрана Елизавета Ясько из президентской фракции.

В ночь на 25 июня ПАСЕ сняла санкции с делегации России без каких-либо дополнительных условий. На следующий день ПАСЕ возобновила права российской делегации в полном объеме. При этом РФ не выполнила ни одно условие для возвращения в организацию: не деоккупировала украинские Крым и Донбасс, не освободила всех украинских политзаключенных.

Украинская и грузинская делегации обжаловали решение о возвращении РФ в ПАСЕ, делегация Украины отказалась от участия в работе ПАСЕ. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия, Грузия и Швеция  планируют подготовить совместную резолюцию в ПАСЕ против возвращения делегации России.

 

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