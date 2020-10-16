В Офисе президента объяснили вопрос о сокращении числа нардепов

В Офисе президента объяснили третий вопрос всеукраинского опроса в день голосования на местных выборах 25 октября о сокращении количества депутатов Верховной Рады до 300 человек.

"Еще в августе 2019 года президент Владимир Зеленский на выполнение своей предвыборной программы инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до трехсот. Этот законопроект уже был предварительно одобрен Верховной Радой и проанализирован Конституционным судом, который пришел к выводу о том, что инициатива главы государства отвечает требованиям Основного закона", - сообщили в ОП в пятницу, 16 октября.

Там напомнили, что для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов "за". Но это, говорят в ОП, невозможно реализовать силами исключительно фракции партии "слуг народа". "Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде. Количество точно не равно качеству", - сказано в сообщении.

Также в ОП отмечают, что привычное количество народных депутатов слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий.

"Уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей. Возрастет конкуренция за депутатский мандат. Парламент станет еще более профессиональным, что просто необходимо государству сегодня. А 300 народных избранников абсолютно оправданно количеством депутатов с учетом нового административно-территориального устройства страны", - говорится в сообщении.

Сегодня Зеленский назвал все три оставшиеся вопроса опроса. Другие два касаются легализации медицинской марихуаны и Будапештского меморандума.

Первые два вопроса касаются пожизненного заключения за коррупцию и создания свободной экономической зоны на Донбассе.