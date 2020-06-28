В Польше проходят выборы президента

28 июня 2020 г. 15:00
Источник: Корреспондент.net
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В Польше в воскресенье, 28 июня, проходит первый тур президентских выборов, которые должны были состояться в мае, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. 

Основными претендентами на победу считаются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. 

Для победы уже в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, но, по прогнозам, это не удастся ни одному из кандидатов. Дуде прогнозируют 41-43% голосов, тогда как Тшасковскому - 28-30%.

В таком случае будет второй тур, который состоится через две недели. И последние опросы показали, что там Дуда уже может проиграть Тшасковскому.

Избирательные участки открылись в 7 утра и будут работать до 21:00. После этого будут объявлены результаты экзит-полов. 

В связи с пандемией COVID-19 выборы проводятся в санитарном режиме. На участок можно зайти только в маске, на входе установлены санитайзеры, количество людей, одновременно находящихся в помещении, ограничивают.

Напомним, ранее Государственная избирательная комиссия Польши объявила, что голосование на президентских выборах 10 мая было невозможным. 

 

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