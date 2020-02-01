В Раде больше не будут зачитывать депутатские запросы

01 февраля 2020 г. 17:45
Источник: 112.ua
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В сессионном зале Верховной Рады с сегодняшнего дня перестанут зачитывать депутатские запросы. Соответствующий закон № 206-IX вчера опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Устанавливается, что публикация законов и других актов Верховной Рады в официальных печатных средствах массовой информации и обнародование на официальном веб-сайте ВРУ являются соответственно официальным опубликованием и официальным обнародованием.

Закон запрещает одному депутату в течение одной пленарной недели вносить в Раду более двух депутатских запросов.

Отменяется зачитывание краткого содержания депутатских запросов - вместо этого объявляется общее их количество. Тексты запросов и ответов после обезличивания публикуются на сайте ВРУ.

Уточняется, что нардепы могут направить депутатский запрос к президенту большинством от конституционного состава ВРУ, то есть 226 голосами.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении и в целом 17 октября прошлого года 248 голосами народных депутатов.

 

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