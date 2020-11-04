В Раде инициируют изменения в деятельность КСУ

В Верховную Раду подали законопроект, согласно которому процедуру деятельности Конституционного суда Украины будет определять не регламент суда, а закон. Также нардепы начинают работу над законопроектом о конституционном производстве. Об этом в среду, 4 ноября, сообщила замглавы комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря в Facebook.

"Регистрируем законопроект "О внесении изменений в закон Украины О Конституционном суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел КСУ), - сообщила Совгиря.

По ее словам, этот проект постановляет, что процедура деятельности КСУ определяется законом, а не регламентом суда как внутренним актом.

По словам Совгири, нардепы параллельно начинают работу над законопроектом под рабочим названием "О конституционном производстве".

"Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона "О конституционном производстве КСУ" не сможет осуществлять производство", - написала депутат.

Она отметила, что также предлагается увеличить количество голосов судей, необходимых для принятия решений, с 10 до 12 Большой палатой и до шести в Сенатах КСУ.

Совгиря добавила, что считает такой способ выхода из кризиса "единственно возможным".

Ранее сообщалось, что в парламенте рассматривают два варианта выхода из ситуации: "мягкий" - законопроект о немедленном возврате деклараций и "жесткий" - вариант, предложенный президентом.

Напомним, в конце октября Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству с пометкой как "неотложный". Глава государства просил признать решение КСУ от 27 октября "ничтожным" и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.