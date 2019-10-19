 

В Раду подан законопроект о признании утратившим силу закона о люстрации

19 октября 2019 г. 12:12
Источник: Зеркало недели
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский подал законопроект о признании утратившим силу закона "Об очищении власти" (№2287). На веб-портале парламента сообщается, что проект был получен Радой в пятницу, 18 октября.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию украинских чиновников на основании закона "Об очищении власти" нарушением их прав.

Судьи решили, что люстрация применялась к очень широкому кругу лиц, что привело к незаконному увольнению заявителей.

Этим украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, внедренных в государствах Центральной и Восточной Европы, которые являются более целевыми и узконаправленными, постановили в ЕСПЧ.

Украина должна выплатить пятерым заявителям по 5000 евро компенсации морального вреда.

Закон "Об очищении власти" (люстрации) в отношении чиновников времен Виктора Януковича вступил в силу осенью 2014 года.

В 2015 году народные депутаты обратились в КСУ с просьбой проверить закон на соответствие Конституции, также два представления подал Верховный суд.

По состоянию на апрель в Украине люстрировали более 900 чиновников. 

Рассмотрение конституционности закона в КСУ срывалось, откладывалось или переносилось на неопределенную дату уже несколько раз.

 

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