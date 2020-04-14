В России перенесли день окончания Второй мировой войны

14 апреля 2020 г. 17:17
Источник: Левый берег
1 просмотр

Государственная дума России "перенесла" день окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября.

Как сообщается на сайте Госдумы, российские депутаты приняли законопроект о новой памятной дате "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется праздником победы над Японией и днем всенародного торжества. Также дата 3 сентября была указана на медали "За победу над Японией".

На самом деле Вторая мировая война закончилась подписанием капитуляции Японией на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе.

Акт о капитуляции подписали 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.