Интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным: официальный комментарий СБУ

Служба безопасности Украины отмечает, что журналист Дмитрий Гордон сам является инициатором интервью с представительницей оккупационной власти Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным, и информацию, озвученную ими, в СБУ изучают.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелков) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона», - говорится на странице СБУ в Фейсбук.

Напомним, 18 мая Гордон проводил интервью с террористом Игорем Стрелковым. Их разговор длился почти 4 часа. Перед тем волну возмущения вызвала беседа журналиста с бывшим так называемым "прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.

В Службе безопасности Украины заявили, что проверят эти интервью. В Офисе генерального прокурора отметили, что факты, приведенные в них, могут быть использованы в международных судах по делам Украины против государства-агрессора.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, в частности, что Гиркин рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений. Он так же заверил, что эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями.

Сам Гордон написал видеообращение, в котором заявил, что вышеуказанные интервью были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами, и требовал извинений от своих хейтеров.

«Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства», - добавили в СБУ.