В службе охраны Путина - второе самоубийство за месяц

23 декабря 2020 г. 12:03
Источник: Укринформ
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В Москве покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны - структуры, обеспечивающей безопасностью президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России.

«Тело заместителя начальника одного из отделений ФСО, подполковника, было найден возле дома номер 7 на улице Цандера. Скорее всего, сотрудник спецслужбы покончил с собой», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в квартире погибшего была найдена предсмертная записка, из которой следует, что офицер покончил с собой по личным причинам, не связанным со службой. По данному факту началась доследственная проверка.

Это уже второе за последний месяц самоубийство сотрудника ФСО. 30 ноября на территории Кремля покончил с собой сотрудник управления личной охраны президента РФ Михаил Захаров.

 

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