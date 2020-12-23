В службе охраны Путина - второе самоубийство за месяц

В Москве покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны - структуры, обеспечивающей безопасностью президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах России.

«Тело заместителя начальника одного из отделений ФСО, подполковника, было найден возле дома номер 7 на улице Цандера. Скорее всего, сотрудник спецслужбы покончил с собой», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в квартире погибшего была найдена предсмертная записка, из которой следует, что офицер покончил с собой по личным причинам, не связанным со службой. По данному факту началась доследственная проверка.