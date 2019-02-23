В Судане введено чрезвычайное положение на год

23 февраля 2019 г. 9:36
Источник: УНН

Президент Судана Омар аль-Башир объявил в пятницу о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год. Его обращение к народу с трибуны перед президентским дворцом транслировало национальное телевидение.

Как заявил глава государства по итогам встречи с руководством правящей партии "Национальный конгресс", эти меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса. "Сейчас необходимо принять радикальные экономические меры", - отметил он.

Кроме того, аль-Башир объявил о роспуске правительства национального примирения и отстранения от должности губернаторов всех провинций. "Я сформирую новое компетентное правительство технократов для выполнения неотложных экономических реформ", - сказал он.

Он также призвал парламент отложить обсуждение поправок к конституции, которые позволят ему баллотироваться на новый президентский срок, и тем самым позволить политическим силам завершить национальный диалог. "Я остаюсь на посту президента и при этом буду равноудален от всех политических сил", - сказал аль-Башир.

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