В связи с завершением АТО опубликовали список населенных пунктов в зоне боевых действий

30 апреля 2018 г. 13:08
Источник: Украинская правда
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30 апреля завершается Антитеррористическая операция и вступает в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе.

Волонтер Роман Доник опубликовал в Facebook перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий в соответствии с новыми правилами в связи с началом проведения Операции объединенных сил.

"Все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в "зону безопасности". Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется", - уточнил волонтер.

Ранее в Минобороны сообщили, что районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства. Однако конкретные населенные пункты не назывались.

Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил для лиц, не привлеченных к обеспечению нацбезопасности и обороны является: проживание в районе лица или его ближайших родственников (при наличии соответствующих документов), размещение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи, смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции, наличие права собственности на объекты недвижимости в районе проведения операции.

А также необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, либо по гуманитарным вопросам, необходимость выполнения дипломатических или консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству либо согласованию с МИД Украины), и пр. 

Сообщалось, что зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

В этой зоне по решению командующего Объединенных сил, могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

Вместе с тем, пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность.

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