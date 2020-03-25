В Украине новый и.о. министра образования и науки

25 марта 2020 г. 15:49
Источник: РБК-Украина
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Любомира Мандзий назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу МОН. Решение о назначении Мандзий было принято на сегодняшнем заседании правительства, 25 марта.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных задач и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решения: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопросы окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - отметила и.о. главы МОН.

С прошлого года Мандзий работала заместителем экс-министра образования и науки Анны Новосад. 10 марта Новосад на посту сменил Юрий Полюхович. С сентября 2019 года, как и Мандзий, он работал первым заместителем Новосад.

 

 

 

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