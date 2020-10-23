В Украине сегодня - последний день агитации перед местными выборами

Сегодня в Украине - последний день агитации перед местными выборами, которые пройдут в воскресенье, 25 октября.

В ночь на субботу, 24 октября, в Украине наступит "день тишины".

Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Запрет агитации в "день тишины" не действует на распространение информации непосредственно о самих предстоящих выборах, а также на призывы принять в них участие и разъяснение законодательных норм и порядка голосования.

Напомним, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин – депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов.

Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.