В Украине сегодня - последний день агитации перед местными выборами

23 октября 2020 г. 15:00
Источник: 112.ua
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Сегодня в Украине - последний день агитации перед местными выборами, которые пройдут в воскресенье, 25 октября.

В ночь на субботу, 24 октября, в Украине наступит "день тишины". 

Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов. 

Запрет агитации в "день тишины" не действует на распространение информации непосредственно о самих предстоящих выборах, а также на призывы принять в них участие и разъяснение законодательных норм и порядка голосования. 

Напомним, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин – депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов.

Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

 

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