В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, целью канала будет бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – поделился Тимошенко.

При этом, в команде президента Владимира Зеленского планируют сделать данный канал государственным.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", – отметил замглавы ОП.

В Кремле тут же отреагировали на инициативу команды Зеленского. Так, создание канала прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет RT.

"Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг. Украине и без этого хватает проблем, которые нужно решать в преддверии зимы", – высказался он.

По его мнению, россияне, которые, по заявлению Тимошенко, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически относиться к информации, транслируемой подобным СМИ.

"Если это будет пропаганда против России, конечно, это будет воспринято негативно", – заявил Джабарова.