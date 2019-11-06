В Украине создана комиссия по стандартам государственного языка

Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания в среду, 6 ноября.

"Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра образования и науки", - говорится в сообщении.

В частности, задачей комиссии является сохранение и развитие государственного языка через установление стандартов государственного языка и методов проверки уровня владения государственным языком, необходимого для получения гражданства Украины или занятия определенных законами должностей.

Напомним, законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

В мае глава мониторингового комитета ПАСЕ Роджер Гейл направил запрос в Венецианскую комиссию о необходимости рассмотреть и проанализировать закон об украинском языке.