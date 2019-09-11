В Украине вернут наказание за незаконное обогащение

Верховная Рада на заседании в среду, 11 сентября, проголосовала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о наказании за незаконное обогащение. Данное решение поддержали народных депутатов. Такое решение поддержали 316 нардепов.

Закон предусматривает внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение. При этом профильный комитет рекомендовал принять закон с поправками о сроках исковой давности и ретроактивности.

Также предлагается узаконить процедуру признания необоснованными активы чиновников с их конфискацией в пользу государства, которые были нажиты незаконным путем, а также особенности искового производства по делам о признании таких "незаконных" активов. Документом предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания прекращения права собственности, определения видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых более чем в 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

В случае судебного разбирательства о незаконном обогащении чиновник должен в своем иске привести фактические данные, подтверждающие связь активов с ним.

Расследованием незаконного обогащения занимаются Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Рассмотрение дел о признании необоснованными активы и их конфискации предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, президент внес данный законопроект на рассмотрение предыдущего состава Рады, но он не был включен в повестку дня.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении, в том числе президентский. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект.