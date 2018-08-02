В Украине вступил в силу Закон о статусе пропавших без вести

02 августа 2018 г. 15:00
Источник: РБК-Украина
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Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" в четверг, 2 августа, вступил в силу.

Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 1 августа.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

В частности, документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести.

Ожидается, что он обеспечит регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.

В законе определены основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, которая является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете министров, а именно порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в Комиссию.

Согласно документу, создается Единый реестр лиц, пропавших без вести - электронная база данных, содержащая сведения о лицах, пропавших без вести, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц безвестно отсутствующими или об объявлении умершими.

В законе определяется структура реестра, порядок внесения сведений и предоставление информации из него и тому подобное.

Ожидается, что реализация закона позволит обеспечить надлежащую правовую защиту таких лиц и их родственников, а также урегулировать вопросы их розыска в соответствии со стандартами международного гуманитарного права, международного права прав человека и рекомендаций Совета Европы.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе лиц, пропавших без вести.

12 июля народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5435 о правовом статусе лиц, пропавших без вести, его поддержали 238 депутатов Верховной Рады.

 

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