В Великом Бурлуке пьяная женщина ранила сожителя

Информация об инциденте поступила к правоохранителям от фельдшера "скорой".

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, травму 57-летнему мужчине нанесла 38-летняя сожительница. Накануне они вместе распивали спиртные напитки. После чего между ними внезапно возникла ссора.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.