Вече против капитуляции: как проходила акция в Киеве

Сегодня днем на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече "Остановим капитуляцию".

Поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус" для Донбасса".

Организаторы, которые заявили ранее на этой неделе о вече через социальные сети, указали, что это "общественная акция", и призвали не использовать событие из партийных интересов.

В мероприятии принимали участие несколько тысяч человек. Они не использовали никакой партийной символики. Участники держали в руках украинские флаги, а также плакаты, в частности, большой баннер "Нет капитуляции".

По результатам вече его организаторы зачитали итоговое обращение, в котором они настаивают на недопущении капитуляции Украины перед российской агрессией и призывают, в частности, не допустить принятия никаких решений, которые бы вызвали сдачу украинских интересов.

Также авторы обращения призвали президента Владимира Зеленского, Верховную Раду и правительство сформировать и внедрить государственную политику в отношении России на оккупированных ею территориях на основании действующего закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе безо всяких условий Кремля", - отметили организаторы вече.

Они также анонсировали подобные акции протеста на 14 октября, в День защитника Украины.

Затем протестующие с Майдана двинулись на Банковую - к Офису президента.

Отметим, аналогичные акции протеста сегодня проходили и в других городах Украины.

Как сообщалось, в Харькове вече проходило на площади Свободы – возле палатки волонтеров «Все для победы!». На него пришли несколько сотен харьковчан.