Верховная Рада назначила министра экономики

17 марта 2020 г. 11:05
Источник: Украинская правда
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Во вторник, 17 марта, Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.

За Петрашко в Раде голосовали нардепы "Слуги народа", депутатские группы "Доверие" и "За будущее" и внефракционные парламентарии. Против голосовали "Европейская солидарность", "ОПЗЖ". "Батькивщина" и "Голос" - воздержались. 

После голосования Петрашко принес присягу министра.

Кандидатуру Петрашко на заседании представил премьер Денис Шмыгаль.

Нардеп от "Евросолидарности" Нина Южанина отметила, что Петрашко плохо подготовился к выступлению в Раде. В частности, Петрашко не представил свой экономический план. 

Ранее, 16 марта, президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами в своем Офисе сообщил, что рассматривает кандидатуру Петрашко на должность министра развития экономики.

По данным сайта  Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России".

 

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