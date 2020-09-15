Верховная Рада назвала выборы в Беларуси нечестными и поддержала введение санкций ЕС

Верховная Рада считает недопустимым привлечение сил России и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования ситуации в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Верховной Рады относительно ситуации в Республике Беларусь, утвержденном постановлением ВР (№ 3053), которое поддержали 228 народных депутатов. «Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины», - говорится в заявлении.

ВР считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Также отмечается, что выборы «прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей». Народные депутаты считают недопустимым запугивание оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках.

«Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», - отмечается в заявлении. Парламент Украины осуждает применение «чрезмерной силы и жестокости» со стороны правоохранительных органов Беларуси.

«Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза относительно недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих», - говорится в заявлении.

ВР требует освобождения всех задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации преследований, как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей.

«Мы решительно осуждаем и считаем неприемлемыми незаконные задержания украинских граждан. Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы», - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что Украина уважает суверенитет Беларуси и решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси. ВР призывает белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса.

«Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов», - сказано в заявлении.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.

Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.