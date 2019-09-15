 

Ветированный Зеленским Избирательный кодекс будет пересматриваться - нардеп

15 сентября 2019 г. 18:30
Источник: Левый берег
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Принятый Верховной Радой и ветированный президентом Владимиром Зеленским Избирательный кодекс ( который предусматривает открытые списки и отмену мажоритарки) будет пересматриваться. Об этом в интервью LB.ua заявил одни из лидеров «Слуги народа», народный депутат Александр Корниенко.

«У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной», - отметил Корниенко, добавив, что положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будут пересмотрены.

Напомним, Избирательный кодекс был принят предыдущим составом Верховной Рады в июле 2019 года. 

Президент Владимир Зеленский ветировал его из-за «положений, противоречащих Конституции».

 

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