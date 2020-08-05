Власть не готова к местным выборам в условиях пандемии - КИУ

Глава “Комитета избирателей Украины” Алексей Кошель заявил о том, что украинские органы госвласти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса. По его словам, на закупку средств защиты для членов избирательных комиссий может понадобиться сотни миллионов гривень.

"К большому сожалению, у нас есть все основания полагать, что украинская власть не готова к проведению выборов в условиях коронавируса. Согласно оценке экспертов нашей организации, власть не готова ни к жесткому сценарию, ни к мягкому сценарию организации выборов в условиях пандемии", - отметил Кошель в во время пресс-конференции.

Он объяснил, что речь идет о материальном обеспечении членов комиссии, которое нужно для безопасного проведения местных выборов, а также о допрасходах из государственного бюджета на закупку средств защиты.

"Речь идёт о достаточно больших цифрах. В Украине около 33 400 участков, на которых будут работать сотни людей: члены комиссий, наблюдатели, представители правоохранительных органов. Каждый из этих участков необходимо обеспечить достаточным количеством дезинфицирующих средств. Речь не о маленьких тюбиках, а о тоннах, литрах дезинфицирующих веществ. Каждого члена комиссии необходимо обеспечить защитными масками, менять их каждые несколько часов. В результате мы получим цифру в миллионы защитных масок", - добавил Кошель.

По его словам, деньги из госбюджета на закупку средств защиты для избиркомов могут измеряться сотнями миллионов гривень.

"Достаточно серьезной подготовки требует защита членов комиссий, где будет происходить голосование в медицинских учреждениях или же на участке, где будут голосовать граждане, которые находятся на обсервации - это достаточно серьезный риск, а также граждане, которые больны коронавирусом, потому что у нас нет оснований лишать избирательного права граждан только потому, что они заболели. Речь идёт о достаточно серьезной подготовке. В результате сумма, которая дополнительно необходима из государственного бюджета, может измеряться сотнями миллионов гривень, но сейчас, хотя сейчас уже поздно, нужно реагировать и внедрять комплекс действий", - заявил глава КИУ.

По его словам, готовится к проведению местных выборов в условиях пандемии необходимо по такому механизму: "Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и Министерство здравоохранения должны разработать рекомендации для Центральной избирательной комиссии о проведении выборов в условиях угрозы пандемии. ЦИК должна провести подсчеты и Верховная Рада должна внести изменения в государственный бюджет".

В “Комитете избирателей Украины” призвали санврача Виктора Ляшко сделать это как можно скорее, ведь к началу подготовки остался месяц. Кроме того, Кошель призвал политические партии пересмотреть свои списки членов окружных и участковых избирательных комиссий для того, чтобы исключить оттуда людей старшего поколения, поскольку они находятся в группе риска по заболеванию COVID-19.

Напомним, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября 2020 года. В этот день пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

