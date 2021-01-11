Во всем виноваты хейтеры: Меган Маркл и принц Гарри отказались от соцсетей

11 января 2021 г. 15:35
Источник: Укринформ
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Меган Маркл и принц Гарри решили покинуть социальные сети из-за постоянной травли со стороны пользователей разных интернет-платформ. Об этом Daily Mail сообщил собеседник.

По словам источника, герцогиня и герцог Сассекские также не будут использовать соцсети для продвижения фонда Archewell, который был назван в честь первенца пары - Арчи.

Такое решение было принято из-за многочисленных обид и негатива, которые супруги получают в комментариях пользователей в соцсетях.

Отмечается, что пара уже отказалась от ведения страниц Sussex Royal в Инстаграм и Тwitter.

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