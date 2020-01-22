Всего по 5: В 2020 году в области построят и реконструируют школы, детсады и спортсооружения

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, реализация проекта Президента Украины по сооружению школ, детских садов и стадионов стала темой селекторного совещания Кабинета Министров Украины.

В мероприятии, которое состоялось 21 января под руководством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, принял участие председатель ХОГА Алексей Кучер.

«Как только закончится зима - с 1 марта - страна должна начать масштабное строительство. Нам необходимо за год выполнить огромный объем работы. Нам нужно, как минимум, по итогам этого года иметь 100 обновленных школ, 100 садов и 100 стадионов, 4000 км дорог. Это конкретные, измеряемые показатели», - подчеркнул в начале совещания Алексей Гончарук.

В Харьковской области перечень объектов, на которых развернутся восстановительные и строительные работы, уже составили.

В него вошли школы в Змиевском, Лозовском, Первомайском, Красноградском и Краснокутском районах. Детсады - в Близнюковском, Дергачевском, Харьковском (2 заведения) районах и городе Люботин. Спортивные объекты (физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки) - в Волчанском, Дергачевском, Изюмском, Краснокутском и Чугуевском районах.

Алексей Кучер, обращаясь к руководителям райгосадминистраций и ОТО области, отметил, что реализация этих проектов - важнейшая задача.