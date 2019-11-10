Встреча "нормандской четверки" может пройти в конце месяца - СМИ

10 ноября 2019 г. 19:04
Источник: Европейская правда
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Встреча "нормандской четверки" на высшем уровне может состояться 24 или 26 ноября.

Об этом стало известно DT.UA от приближенного к Банковой источника, пишет "Европейская правда".

Если встреча в эти даты не произойдет, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли можно надеяться, что встреча "четверки" когда-нибудь вообще состоится.

Если встреча состоится, на ней планируют обсудить выполнение Минских соглашений, "формулу Штайнмайера", особый статус Донбасса, украинский контроль над границей с РФ и местные выборы в ОРДЛО.

Накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в нормандском формате состоится в течение ближайших нескольких недель.

В конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что Украина со своей стороны выполняет все условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что подготовка к организации саммита в "нормандском формате" фактически приостановилась, "поскольку требования одной из сторон постоянно меняются".

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