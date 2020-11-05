Выборы президента США: Байден опережает, Трамп подает иски

В США прошли выборы президента и начался подсчет голосов американских избирателей и выборщиков.

Напомним, за этот пост в избирательной гонке вступили в битву действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Оба политика в случае победы могут установить рекорд. Ведь Трамп имеет шансы побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти (к началу второго срока ему будет 74 года), а Байден – стать самым старшим президентом на первом сроке в истории США (на момент инаугурации ему будет 78 лет).

Утром, 5 ноября, лидером, по голосам коллегии выборщиков, был Джозеф Байден. У него было 264 голосов из 270, необходимых для победы. Что касается Дональда Трампа, то он получил 214 голосов и уже заявил о "масштабных фальсификациях" и поданных исках.

В целом за Байдена голоса отдали выборщики в таких штатах: Вашингтон – 12; Орегон – 7; Калифорния – 55; Аризона – 11; Колорадо – 9; Нью-Мексико – 5; Миннесота – 10; Иллинойс – 20; Виргиния – 13; Нью-Йорк – 29; Мэриленд – 10; Делавер – 3; Нью-Джерси – 14; Коннектикут – 7; Род-Айленд – 4; Массачусетс – 11; Вермонт – 3; Нью-Гэмпшир – 4; Мэн – 4; Гавайи – 4; Федеральный округ Колумбия – 3, Висконсин – 10, Мичиган – 16.

Трампа поддержали выборщики штатов: Монтана – 3; Северная Дакота – 3; Айдахо – 4; Вайоминг – 3; Южная Дакота – 3; Юта – 6; Небраска – 5; Айова – 6; Канзас – 6; Миссури – 10; Оклахома – 7; Арканзас – 6; Техас – 38; Луизиана – 8; Миссисипи – 6; Алабама – 9; Флорида – 29; Южная Каролина – 9; Теннесси – 11; Кентукки – 8; Индиана – 11; Огайо – 18; Западная Виргиния – 5.

Трамп объяснил лидерство Байдена в одном из ключевых штатов – Мичигане – "большим числом тайно вброшенных бюллетеней". Президент утверждает, то победил бы там, если бы не махинации.

Что касается Невады, Пенсильвании, Северной Каролины, Джорджии и Аляски, то там результаты еще окончательно неизвестны.

Согласно особенностям американской избирательной системы, выборы президента в США не всегда выигрывает кандидат, который набрал наибольшее количество голосов на национальном уровне. Так, решающими являются голоса коллегии выборщиков, которые представляют каждый штат. Всего в коллегии 538 мест, поэтому победителем становится кандидат, набравший 270 и более голосов выборщиков.

На подсчет голосов избирателей может уйти несколько дней, но, как правило, предварительный результат известен уже утром следующего дня.

Однако в 2020 году, возможно, результатов придется ждать дольше, так как предполагается, что из-за пандемии коронавируса вырастет количество отправленных по почте бюллетеней (в США предусмотрен и такой вариант голосования).

При этом во многих штатах необходимо указать причину, по которой человек не может лично голосовать в день выборов.

При этом Трамп требовал, чтобы результаты выборов в его стране стали известны уже вечером в день голосования, то есть 3 ноября.

Чего ждать Украине от выборов в США

Во внешнеполитической команде Байдена значительно больше чиновников, которые ранее занимались вопросами, связанными с Украиной. Да и сам кандидат от демократов значительно лучше разбирается в происходящем внутри Украины, чем Трамп, уже потому, что бизнес его сына Хантера связан с Украиной.

"Байден будет гораздо больше заинтересован в продвижении реформ в Украине, поскольку Трамп считает нашу страну полностью коррумпированной и вряд ли будет заинтересован вкладывать в нее свои силы или своей администрации. А для Байдена, учитывая фактор вокруг сына, будет важно показать процесс реформ в Украине", – отметил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В свою очередь, еще один бывший глава МИД Владимир Огрызко уверен, что Украина должна заручиться поддержкой как республиканцев, так и демократов.

"Нам не нужно играть в игры "кто нам более выгоден", которые подбрасывают северо-восточные соседи. Нам выгодна проукраинская политика или республиканцев, или демократов", – сказал дипломат.

К тому же в ходе предвыборной кампании и Трамп, и Байден неоднократно публично называли Россию одной из крупнейших угроз. Такая риторика позволяет Украине при любых политических раскладах внутри США рассчитывать на стабильную внешнеполитическую поддержку американского народа в противостоянии с РФ.