Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок

13 июля 2020 г. 10:54
Источник: РБК-Украина
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Действующий президент Польши Анджей Дуда, по данным 99,97% голосования, выиграл второй тур президентских выборов. Он останется на посту на второй срок. Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщается, по данным 99,69% протоколов, Дуду поддержал 51,21% избирателей, пришедших на участки, а кандидат от оппозиции Рафал Тшасковський, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей.

Отметим, явка на выборах в воскресенье составила 68,12%. Это является рекордом для Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил в Twitter Дуду с победой на выборах.

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