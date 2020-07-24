Выплата 10 тысяч медработникам и инициирование Кучером увольнения руководителя «Укртрансбезопасности». Онлайн-сессия областного совета

Впервые в сессионном зале только руководители департаментов, а депутаты присутствуют в режиме онлайн.

Все это из-за пандемии коронавируса и двух сотрудниц исполнительного аппарата Харьковского областного совета, у которых в начале недели подтвердился диагноз COVID-19. Сейчас они на самоизоляции, а помещение Дома советов - продезинфицировано.

Собственно, с коронавирусных вопросов и началось заседание. Главное из них - утвердить порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в размере 10 000 гривен медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, которые заболели коронавирусом.

По словам заместителя главы ХОГА Тараса Пастуха так как Харьковская область - единственный регион, который принял такое решение, такого порядка раньше не было, и он разрабатывался совместно областной администрацией и областным советом. И должен был быть согласован со всеми департаментами, и с казначейством, чтобы потом не было замечаний.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Сьогодні дві профільні комісії на сьогодні також делегували своїх представників обласної ради до складу цієї комісії і про те що з моменту голосування і підпису даного рішення ми можемо видати спільне розпорядження голови обласної ради, голови державної адміністрації та розпочати реалізацію даного рішення. Повинна бути затверджена процедура, я сподіваюсь зараз це відбудеться.

Председатель областного совета подчеркнул - понимают, что все заинтересованы чтобы решение об одноразовых выплатах было реализовано как можно быстрее и объяснил собственно - как и куда обращаться за десятитысячной помощью.

Сергей Чернов, глава областного совета

Працівник комунального підприємства охорони здоров'я подає заяву на головного лікаря. Головний лікар складає реєстр і передає його в Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Далі буде створена комісія яка буде надавати якраз рішення щодо видання якраз цієї одноразової грошової допомоги.

По словам Чернова дабы комиссия рассмотрела вопрос выплаты должно быть заявление руководителя учреждения здравоохранения, заявление от медработника, копия его выписки с предъявлением оригинала, копия паспорта и банковские реквизиты для перечисления денег.

Кроме того, на сессии обсудили проблемы автоперевозок, а точнее, автобусного маршрута в Песочин, Люботин и Солоницевку.

Глава ХОГА Алексей Кучер сказал - что решение данного вопроса является длительным. Потому как, по его словам, перевозчик, который сейчас работает - не имеет на это права, а тот, что имеет - находится в стороне. Поэтому, сообщил Кучер, уже направлены письма в правоохранительные органы и в «Укртрансбезопасность».

Алексей Кучер, глава ХОГА

«Укртансбезпеку» очолює ваш колега депутат обласної ради – Шатохін, який не реагує на те що відбувається. І це питання є кричущим і критичним особисто для мене. Я особисто не буду приховувати мною подано давно вже документи на звільнення цієї особи з займаної посади тому що все те що відбувається з транспортом у нашому регіоні воно як правило на 90 відсотків негативне.

Кроме того, на сессии внесли изменения в областной бюджет 2020 - выделены средства на капремонты больниц области и на закупку нового медоборудования.