Юдаев объявлен в розыск

07 ноября 2017 г. 16:09
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Сергея Юдаева сегодня объявили в розыск.

Об это сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, накануне Юдавеву следователи объявили подозрение по статье «нанесение телесных повреждений».

Бех рассказал, что Юдаев в СИЗО нанес повреждения другому человеку, тот упал. Юдаев отказался от подозрения и не явился в суд  для избрания ему меры пресечения, в следствии чего и был  объявлен в розыск.

Напомним, накануне, Сергею Юдаеву огласили приговор, но он был  освобожден по Закону  "Об амнистии" в зале суда.

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