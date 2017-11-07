Юдаев объявлен в розыск

Сергея Юдаева сегодня объявили в розыск.

Об это сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, накануне Юдавеву следователи объявили подозрение по статье «нанесение телесных повреждений».

Бех рассказал, что Юдаев в СИЗО нанес повреждения другому человеку, тот упал. Юдаев отказался от подозрения и не явился в суд для избрания ему меры пресечения, в следствии чего и был объявлен в розыск.

Напомним, накануне, Сергею Юдаеву огласили приговор, но он был освобожден по Закону "Об амнистии" в зале суда.