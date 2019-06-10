Юрий Бойко лидирует среди претендентов на премьерское кресло - соцопрос®

10 июня 2019 г. 14:38
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Большинство украинцев хотели бы видеть лидера ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко премьер-министром Украины. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, из тех респондентов, кто определился, большинство поддержали назначение Юрия Бойко премьер-министром - 12,9%.

Далее опрошенные хотят видеть премьером лидера партии "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко, лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, действующего премьера Владимира Гройсмана, 4% - экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 2,6% - экс-президента Петра Порошенко или мэра Львова Андрея Садового, 2,2% - экс-премьера Арсения Яценюка.

Опрос проходил с 26 мая по 7 июня, в нем принимал участие 2021 респондент. Также Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ является лидером оппозиции - почти 12%, согласно результатов опроса респондентов среди определившихся. В то время как «Оппозиционный блок - партия Мира и развития» по результатам исследований набрала менее 1%. 

 

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