Юрий Бойко собрал необходимые подписи для отмены закона о языке ®

По мнению основателя ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко, дискриминационный закон о функционировании украинского языка как государственного, надо отменять. По его словам, закон значительно ограничивает права граждан, и оппозиция уже собрала необходимые подписи депутатов под обращением в Конституционный суд.

«Закон нужно отменить, потому что это не закон об украинском языке, а в первую очередь об ограничении использования русского», – заявил Юрий Бойко.

Оппозиционер привел примеры того, каким образом новый закон нарушает Конституцию и права граждан. Так, в нем предусматривается, что дети смогут учиться на родном языке только в детских садах и начальной школе. Кроме того, в законе вводятся запреты на театр и любые культурные мероприятия на иностранном языке, которым согласно закону является и русский.

Закон также регулируют и сферу здравоохранения: любые рецепты, выводы врачей и т. д. должны быть только на украинском.

По словам политика, закон также ограничил местное самоуправление в праве общаться с гражданами на их родном языке.

Закон вводит дискриминацию в отношении граждан Украины не только на занятие должностей в органах государственной власти, но и также на работу в организациях и даже предприятиях негосударственной формы собственности.

Так, работники сферы обслуживания-магазинов, кафе и т. д. по закону будут обязаны разговаривать с клиентами на украинском. За нарушения предусмотрены штрафы.

Закон ограничивает права русскоязычных украинских граждан, представителей национальных общин, делая невозможным смотреть фильмы, слушать музыку и читать книги на желаемом языке в выбранном ими объеме.

Юрий Бойко убежден, что закон должен быть отменен как в интересах граждан, так и в интересах Украины.

«Десятки миллионов жителей Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Донбасса и других регионов не должны себя чувствовать ущемленными и униженными в родной стране. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ. Закон, принятый уходящей властью, будет отменен».

Закон о государственном языке был принят Верховной Радой и подписан президентом Порошенко уже после выборов президента.